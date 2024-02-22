Медведєв заявив, що окупанти дійдуть до Києва і що Росія зачекалася Одесу

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що для "досягнення цілей СВО", російським військам доведеться знову дійти до Києва − "якщо не зараз, то за якийсь час", і що Росія вже "зачекалася Одесу".

Джерело: Медведєв в інтерв'ю російським ЗМІ

Пряма мова чиновника: "Де зупинитися? Не знаю. Я думаю, що з урахуванням того, про що я сказав, нам ще доведеться багато і серйозно працювати. Чи буде це Київ? Так, напевно, це має бути і Київ. Якщо не зараз, то через якийсь час, можливо, в якусь іншу фазу розвитку цього конфлікту".

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Деталі: За словами Медведєва, на це нібито є дві причини. Перша − Київ нібито "російське місто" і друга − від нього нібито "виходить інтернаціональна загроза існуванню Російської Федерації", оскільки Києвом нібито "керує інтернаціональна бригада противників Росії на чолі зі Сполученими Штатами Америки".

"Тому так, це може бути і Київ", − заявив Медведєв.

Деталі: Він також додав, що "Одесу зачекалися в Російській Федерації".

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Пряма мова Медведєва: "Одеса, повертайся додому. Ми зачекалися Одесу в Російській Федерації. Навіть у силу історії цього міста, того, які там люди живуть, якою мовою говорять − це наше російське місто".

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