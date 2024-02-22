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Медведев заявил, что оккупанты дойдут до Киева и что Россия заждалась Одессу

Ирина БалачукЧетверг, 22 февраля 2024, 09:54
Медведев заявил, что оккупанты дойдут до Киева и что Россия заждалась Одессу
Дмитрий Медведев. Фото РИА Новости

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что для "достижения целей СВО", российским войскам придется снова дойти до Киева − "если не сейчас, то через какое-то время", и что Россия уже "заждалась Одессу".

Источник: Медведев в интервью российским СМИ

Прямая речь чиновника: "Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время, может быть, в какую-то другую фазу развития этого конфликта".

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Детали: По словам Медведева, на это якобы есть две причины. Первая − Киев якобы "русский город" и вторая − от него якобы "исходит интернациональная угроза существованию Российской Федерации", поскольку Киев якобы "управляется интернациональной бригадой противников России во главе Соединенными Штатами Америки".

"Поэтому да, это может быть и Киев", − заявил Медведев.

Детали: Он также добавил, что "Одессу заждались в Российской Федерации".

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Прямая речь Медведева: "Одесса, возвращайся домой. Мы заждались Одессу в Российской Федерации. Даже в силу истории этого города, того, какие там люди живут, на каком языке говорят − это наш российский, русский город".  

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Темы: МедведевРосcиявойнаОдесса
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