Війська РФ атакують у лоб Часів Яр і намагаються вийти на Сіверський Донець – Євлаш

На Куп’янсько-Лиманському напрямку російські підрозділи продовжують спроби захопити Синьківку й наступати поблизу Тернів, а на Бахмутському напрямку – намагаються зайняти рубіж по річці Сіверський Донець.

Джерело: начальник пресслужби східного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш в ефірі телемарафону новин

Деталі: За словами Євлаша, на Куп’янсько-Лиманському напрямку противник продовжує тиснути в районі Синьківки, намагається захопити її, проте безуспішно. Складним місцем залишається Торський виступ поблизу річки Чорний Жеребець, населений пункт Терни – туди противник стягує резерви, намагається наступати й закріпитися.

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На Бахмутському напрямку продовжуються інтенсивні бойові дії в районі Часового Яру, Кліщіївки та Андріївки.

Пряма мова: "Що стосується Часового Яру – все класично: ворог переходить до лобових атак, інколи намагається обійти по флангах в районі Іванівського та Богданівки…

Що стосується Кліщіївки й Андріївки – там противник намагається вийти на річку Сіверський Донець, зайняти там також оборону по рубежу цієї річки. Будь-який бар’єрний рубіж сприяє утриманню оборони, тому противник намагається відновити втрачене положення. Наші військові роблять усе можливе, аби не допустити цього".

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Деталі: З осені 2023 року на Куп’янсько-Лиманському напрямку кількість загарбників збільшилася приблизно на одну бригаду, але резерви армія РФ підтягує на заміну втраченим силам, тому загальна кількість військ залишається приблизно однаковою, зазначив Євлаш.

За його словами, росіянам доводиться перекидати бойовий резерв із місця на місце.

"Їм доводиться перекидувати війська вже наявні з місця на місце. То перекидували під Авдіївки, зараз з-під Авдіївки знову кудись перекинуть. Такий броунівський рух у них постійно відбувається", – сказав Євлаш.

Він зазначив, що росіяни намагаються шукати слабкі місця в позиціях ЗСУ і пробують там наступати, "лити туди, де ллється".

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