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Войска РФ атакуют в лоб Часов Яр и пытаются выйти на Северский Донец – Евлаш

Елена РощинаЧетверг, 22 февраля 2024, 10:25
Войска РФ атакуют в лоб Часов Яр и пытаются выйти на Северский Донец – Евлаш
Илья Евлаш, скриншот из эфира телемарафона новостей

На Купянско-Лиманском направлении российские подразделения продолжают попытки захватить Синьковку и наступать вблизи Тернов, а на Бахмутском направлении – пытаются занять рубеж по реке Северский Донец.

Источник: начальник пресс-службы восточной группировки войск "Хортица" Илья Евлаш в эфире телемарафона новостей

Детали: По словам Евлаша, на Купянско-Лиманском направлении противник продолжает давить в районе Синьковки, пытается захватить ее, однако безуспешно. Сложным местом остается Торский выступ вблизи реки Черный Жеребец, населенный пункт Терны - туда противник стягивает резервы, пытается наступать и закрепиться.

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На Бахмутском направлении продолжаются интенсивные боевые действия в районе Часового Яра, Клещеевки и Андреевки. 

Прямая речь: "Что касается Часового Яра – все классически: враг переходит к лобовым атакам, иногда пытается обойти по флангам в районе Ивановского и Богдановки...

Что касается Клещеевки и Андреевки – там противник пытается выйти на реку Северский Донец, занять там также оборону по рубежу этой реки. Любой барьерный рубеж способствует удержанию обороны, поэтому противник пытается восстановить утраченное положение. Наши военные делают все возможное, чтобы не допустить этого". 

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Детали: С осени 2023 года на Купянско-Лиманском направлении количество захватчиков увеличилось примерно на одну бригаду, но резервы армия РФ подтягивает на замену утраченным силам, поэтому общее количество войск остается примерно одинаковым, отметил Евлаш.

По его словам, россиянам приходится перебрасывать боевой резерв с места на место. 

"Им приходится перебрасывать войска уже имеющиеся с места на место. То перебрасывали под Авдеевку, сейчас из-под Авдеевки снова куда-то перебросят. Такое броуновское движение у них постоянно происходит", – сказал Евлаш.

Он отметил, что россияне пытаются искать слабые места в позициях ВСУ и пробуют там наступать, "лить туда, где льется".

Знать больше: Как российские FPV-дроны и пехота наступают на Часов Яр, где до сих пор остаются сотни гражданских

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Темы: войнаДонецкая областьХарьковская область
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