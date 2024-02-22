Волонтери збирають майже 300 мільйонів на морські дрони Sea Baby

Платформа United24 разом із волонтерами збирають 297,5 мільйонів гривень на 35 морських дронів Sea Baby, за перші хвилини збору вдалося зібрати мільйон.

Джерело: реліз United24, наданий УП

Дослівно: "Фандрейзингова платформа UNITED24 та monobank разом з українськими волонтерами Сергієм Стерненком та Ігорем Лаченковим розпочали збір на 35 морських дронів Sea Baby.

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Це перший збір на легендарні човни, завдяки яким СБУ вразила Кримський міст, а також 9 російських суден. За внесок від 100 гривень можна виграти одну з 35 карток, на яких лежать 100 000 гривень, за пожертву від 1000 гривень — картку з мільйоном гривень на рахунку від мережі мультимаркетів "Аврора".

Деталі: Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що за 6 хвилин вдалося зібрати перший мільйон на Sea Baby, а за годину - більше 20 мільйонів.

Надводні безпілотні ударні човни Sea Baby — розробка Служби безпеки України. Протягом 2022-2023 років дрони СБУ вразили фрегати "Адмирал Макаров" та "Адмирал Эссен", а також мінний тральщик "Иван Голубец" і патрульний корабель "Ладный", ракетоносії "Самум" та "Буян", корабель "Павел Державин" та великий військовий буксир "Профессор Николай Муру", розвідувально-гідрографічний корабель "Владимир Козицкий".

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Також за допомогою Sea Baby СБУ пошкодили Кримський міст.

Sea Baby, на який збирають кошти, здатний нести 850 кілограмів вибухівки, розганятись до 90 км/год та долати відстань 1000 кілометрів. Його корпус виготовлений з матеріалу, який не помічають радари.

Вартість морського дрона Sea Baby — 8,5 млн грн. UNITED24, monobank, Стерненко та Лачен збирають на 35 таких дронів. За пожертву 8,5 млн грн учасники збору можуть дати назву безпілотному човну.