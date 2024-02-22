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Волонтеры собирают почти 300 миллионов на морские дроны Sea Baby

Алена МазуренкоЧетверг, 22 февраля 2024, 10:47
Волонтеры собирают почти 300 миллионов на морские дроны Sea Baby

Платформа United24 вместе с волонтерами собирают 297,5 миллионов гривен на 35 морских дронов Sea Baby, за первые минуты сбора удалось собрать миллион.

Источник: релиз United24, предоставленный УП

Дословно: "Фандрейзинговая платформа UNITED24 и monobank вместе с украинскими волонтерами Сергеем Стерненко и Игорем Лаченковым начали сбор на 35 морских дронов Sea Baby.

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Это первый сбор на легендарные лодки, благодаря которым СБУ поразила Крымский мост, а также 9 российских судов. За взнос от 100 гривен можно выиграть одну из 35 карточек, на которых лежат 100 000 гривен, за пожертвование от 1000 гривен - карточку с миллионом гривен на счету от сети мультимаркетов "Аврора".

Детали: Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что за 6 минут удалось собрать первый миллион на Sea Baby, а за час - более 20 млн. 

Надводные беспилотные ударные лодки Sea Baby - разработка Службы безопасности Украины. В течение 2022-2023 годов дроны СБУ поразили фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", а также минный тральщик "Иван Голубец" и патрульный корабль "Ладный", ракетоносители "Самум" и "Буян", корабль "Павел Державин" и большой военный буксир "Профессор Николай Муру", разведывательно-гидрографический корабль "Владимир Козицкий".

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Также с помощью Sea Baby СБУ повредили Крымский мост.

Sea Baby, на который собирают средства, способен нести 850 килограммов взрывчатки, разгоняться до 90 км/ч и преодолевать расстояние 1000 километров. Его корпус изготовлен из материала, который не замечают радары.

Темы: Черное мореСБУбеспилотникиволонтеры
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