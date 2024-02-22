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Хренін заявив про "112 тисяч" українських військових біля кордону Білорусі і пригрозив збивати авіацію НАТО

Ірина БалачукЧетвер, 22 лютого 2024, 11:17
Хренін заявив про 112 тисяч українських військових біля кордону Білорусі і пригрозив збивати авіацію НАТО
Хренін показав пропагандистам карту. Каже, що на кордоні з Білоруссю 112-114 тисяч українських військових. Фото з Telegram Міноборони РБ

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що Україна нібито зосередила на кордоні з Білоруссю ударне угруповання чисельністю "112-114 тисяч осіб", він також пообіцяв "без церемоній" збивати літаки НАТО, якщо вони порушать повітряний простір РБ.

Джерело: білоруський міністр в інтерв'ю російському пропагандистському каналу "Россия 24"

Пряма мова Хреніна: ""На сьогоднішній день − близько 112-114 тисяч (осіб − ред.) це угруповання".

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Деталі: При цьому, за його словами, безпосередньо для охорони кордону ЗСУ використовують лише близько 17 тисяч.

Хренін заявив, що станом на зараз нарощування сил на кордоні з Україною з білоруського боку "не потрібне". За його словами, наразі більшу загрозу становлять "диверсійні групи, які йдуть з боку України".

Білоруський міністр також заявив, що Захід нібито готується до військових дій і веде розвідку об'єктів на території Білорусі.

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Пряма мова Хреніна: "Ми розуміємо, проти кого ці військові дії спрямовані. Постійно ведеться розвідка проти Білорусі усіх видів. І радіотехнічна, і літаки пілотовані, і безпілотна авіація. Щодоби від п'яти до дев'яти вильотів. Космічна розвідка. Захід проявляє активний інтерес до наших військових містечок, баз".

Деталі: Він також заявив, що Білорусь збиватиме літаки НАТО, якщо вони нібито продовжать порушувати повітряні кордони Білорусі.

"Якщо втрачені гальма з їхнього боку − звичайно, ми будемо збивати, церемонитися не будемо", − заявив Хренін.

Крім того, міністр оборони Білорусі розповів, що у 2025 році на території Білорусі пройдуть навчання регіонального угруповання військ Білорусі та Росії.

Теми: БілоруськордонНАТО
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