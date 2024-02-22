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Хренин заявил о "112 тысячах" украинских военных у границ Беларуси и пригрозил сбивать авиацию НАТО

Ирина БалачукЧетверг, 22 февраля 2024, 11:17
Хренин заявил о 112 тысячах украинских военных у границ Беларуси и пригрозил сбивать авиацию НАТО
Хренин показал пропагандистам карту. Говорит, что на границе с Беларусью 112-114 тысяч украинских военных. Фото из Telegram Минобороны РБ

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что Украина якобы сосредоточила на границе с Беларусью ударную группировку численностью "112−114 тысяч человек", он также пообещал "не церемонясь" сбивать самолеты НАТО, если они нарушат воздушное пространство РБ.

Источник: белорусский министр в интервью российскому пропагандистскому каналу "Россия 24" 

Прямая речь Хренина: ""На сегодняшний день − порядка 112-114 тысяч (человек − ред.) эта группировка".

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Детали: При этом, по его словам, непосредственно для охраны границы ВСУ используют всего около 17 тысяч.

Хренин заявил, что по состоянию на сейчас наращивание сил на границе с Украиной с белорусской стороны "не требуется". По его словам, на сегодняшний день большую угрозу представляют "диверсионные группы, которые идут со стороны Украины".

Белорусский министр также заявил, что Запад якобы готовится к военным действиям и ведет разведку объектов на территории Беларуси.

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Прямая речь Хренина: "Мы понимаем, против кого эти военные действия направлены. Постоянно ведется разведка против Беларуси во всех видах. И радиотехническая, и самолеты пилотируемые, и беспилотная авиация. Ежесуточно от пяти до девяти вылетов. Космическая разведка. Запад проявляет активный интерес к нашим военным городкам, базам".

Детали: Он также заявил, что Беларусь будет сбивать самолеты НАТО, если они якобы продолжат нарушать воздушные границы Беларуси.

"Если потеряны тормоза с их стороны − конечно, мы будем сбивать, церемониться не будем", − заявил Хренин.

Кроме того, министр обороны Беларуси рассказал, что в 2025 году на территории Беларуси пройдет учение региональной группировки войск Беларуси и России.  

Темы: БеларусьграницаНАТО
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