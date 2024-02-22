У Бундестазі відбудуться дебати щодо надання Україні ракет Taurus
Німецький Бундестаг 22 лютого проведе дебати щодо того, чи потрібно надати офіційному Києву крилаті ракети Taurus.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau
Деталі: Повідомляється, що на розгляд винесено два тексти. В одному, від фракцій "світлофорної коаліції" – СДПН, "Зелених" та "Вільних демократів" – узагальнено йдеться про постачання Україні додаткових далекобійних систем без конкретики.
Всередині коаліції, як відомо, немає єдності з цього питання.
У другому проєкті, від опозиційної ХДС-ХСС, прямо згадані Taurus.
Результати обговорень у Бундестазі стануть радше формальністю, оскільки саме рішення залежить від уряду, зазначає видання.
Що передувало: 16 лютого Україна та Німеччина підписали двосторонню безпекову угоду, також Німеччина анонсувала пакет військової допомоги Україні на 1,1 млрд євро.
Щодо ракет Taurus Олаф Шольц сказав, що для їхньої передачі "потрібен правильний момент". У середу речник уряду заявив, що канцлер не змінював позицію щодо Taurus.