В Бундестаге состоятся дебаты о предоставлении Украине ракет Taurus

Немецкий Бундестаг 22 февраля проведет дебаты относительно того, нужно ли предоставить официальному Киеву крылатые ракеты Taurus.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau

Детали: Сообщается, что на рассмотрение вынесено два текста. В одном, от фракций "светофорной коалиции" - СДПГ, "Зеленых" и "Свободных демократов" - обобщенно говорится о поставках Украине дополнительных дальнобойных систем без конкретики.

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Внутри коалиции, как известно, нет единства по этому вопросу.

Во втором проекте, от оппозиционной ХДС-ХСС, прямо упомянуты Taurus.

Результаты обсуждений в Бундестаге станут скорее формальностью, поскольку само решение зависит от правительства, отмечает издание.

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Что предшествовало: 16 февраля Украина и Германия подписали двустороннее соглашение по безопасности, также Германия анонсировала пакет военной помощи Украине на 1,1 млрд евро.

По поводу ракет Taurus Олаф Шольц сказал, что для их передачи "нужен правильный момент". В среду представитель правительства заявил, что канцлер не менял позицию по Taurus.