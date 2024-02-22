Зеленський вніс в Раду законопроєкт про демобілізацію строковиків
Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про звільнення в запас строковиків після завершення терміну військової служби під час воєнного стану.
Джерело: картка законопроєкту №11035 на сайті парламенту, нардеп Олексій Гончаренко у Telegram
Деталі: За даними сайту ВР, проєкт закону про внесення змін до глави ХІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо строків строкової військової служби уже направлений на розгляд комітету.
Пряма мова Гончаренка: "Законопроєктом пропонується: військовослужбовці строкової служби, строк яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені строки, звільняються з військової служби в запас у строки, визначені указом президента України.
Отже термінів немає. Все буде вирішувати указ Зеленського".
Деталі: На сайті ВР тексту документа ще немає, але Гончаренко опублікував фото законопроєкту у Telegram.
Пізніше цей текст документу з’явився і на сайті ВР.
Згідно з пояснювальною запискою, розроблення проєкту закону обумовлено необхідністю забезпечення виконання заходів, пов'язаних зі звільненням у запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби.
Очікується, що реалізація закону надасть можливість звільнити у запас військовослужбовців, які вислужили встановлений строки строкової військової служби.
Передісторія:
- 24 листопада 2023 року секретар РНБО Олексій Данілов після засідання Ставки Верховного Головнокомандуючого заявив, що військовослужбовці строкової служби, термін служби яких вже закінчився, найближчим часом будуть демобілізовані.
- Він зокрема повідомив, що строковики, в яких закінчився термін служби, але які бажають залишитися, зможуть зробити це, уклавши контракт. Інші ж будуть демобілізовані.
- Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні підтвердив, що на Ставці обговорили питання мобілізації і демобілізації, ротації у Збройних Силах України, питання щодо строковиків, які були призвані на службу до початку повномасштабного вторгнення.