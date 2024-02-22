Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський вніс в Раду законопроєкт про демобілізацію строковиків

Ірина БалачукЧетвер, 22 лютого 2024, 12:13
Зеленський вніс в Раду законопроєкт про демобілізацію строковиків
Володимир Зеленський. Фото з сайту ОП

Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про звільнення в запас строковиків після завершення терміну військової служби під час воєнного стану.  

Джерело: картка законопроєкту №11035 на сайті парламенту, нардеп Олексій Гончаренко у Telegram  

Деталі: За даними сайту ВР, проєкт закону про внесення змін до глави ХІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо строків строкової військової служби уже направлений на розгляд комітету.

Реклама:

Пряма мова Гончаренка: "Законопроєктом пропонується: військовослужбовці строкової служби, строк яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені строки, звільняються з військової служби в запас у строки, визначені указом президента України.

Отже термінів немає. Все буде вирішувати указ Зеленського".  

Деталі: На сайті ВР тексту документа ще немає, але Гончаренко опублікував фото законопроєкту у Telegram.

ВІДЕО ДНЯ
 
Фото з telegram Гончаренка 

Пізніше цей текст документу з’явився і на сайті ВР.

Згідно з пояснювальною запискою, розроблення проєкту закону обумовлено необхідністю забезпечення виконання заходів, пов'язаних зі звільненням у запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби.

 Очікується, що реалізація закону надасть можливість звільнити у запас військовослужбовців, які вислужили встановлений строки строкової військової служби.

Передісторія:

  • 24 листопада 2023 року секретар РНБО Олексій Данілов після засідання Ставки Верховного Головнокомандуючого заявив, що військовослужбовці строкової служби, термін служби яких вже закінчився, найближчим часом будуть демобілізовані.
  • Він зокрема повідомив, що строковики, в яких закінчився термін служби, але які бажають залишитися, зможуть зробити це, уклавши контракт. Інші ж будуть демобілізовані.
  • Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні підтвердив, що на Ставці обговорили питання мобілізації і демобілізації, ротації у Збройних Силах України, питання щодо строковиків, які були призвані на службу до початку повномасштабного вторгнення.

Теми: демобілізаціязаконодавствоЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Виконували бойове завдання: ССО повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру спецоперацій

МЗС закликало до вирішення проблем між Кишиневом та Тирасполем без зовнішніх втручань

Організація "Репортери без кордонів" засудила перешкоджання роботі Михайла Ткача польською поліцією

Третя штурмова бригада вибила окупантів з Красногорівки на Донеччині

Україна не веде переговорів про закриття кордонів з Польщею – Кубраков

Ердоган знову запропонував Україні та РФ "переговори" у Стамбулі

Усі новини...
демобілізація
Залужний пояснив про 36 місяців служби: компроміс з урядом
Умєров: Слово "демобілізація" зможемо використовувати лише після війни
Умєров заявив, що в майбутньому військові мають знати, коли демобілізуються
Останні новини
01:14
Виконували бойове завдання: ССО повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру спецоперацій
01:06
У Швеції відреагували на погрози РФ через вступ до НАТО
00:50
Макконнелл іде у відставку. Білий дім каже, що підтримка України в Конгресі збережеться
00:18
Німеччина змоделювала сценарій можливого нападу на НАТО
23:24
На Полтавщині під час повітряної тривоги пролунав вибух
23:10
МЗС закликало до вирішення проблем між Кишиневом та Тирасполем без зовнішніх втручань
22:55
Організація "Репортери без кордонів" засудила перешкоджання роботі Михайла Ткача польською поліцією
22:43
Новини економіки 28 лютого: Україна потребує $3 млрд щомісяця, чи обговорюється закриття кордону з Польщею
22:19
Заява УП щодо затримання у Польщі журналістів Михайла Ткача та Ярослава Бондаренка
22:16
Росіяни завозять силовиків на окуповані території на час псевдовиборів президента РФ – Федоров
Усі новини...
Реклама: