Зеленський вніс в Раду законопроєкт про демобілізацію строковиків

Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про звільнення в запас строковиків після завершення терміну військової служби під час воєнного стану.

Джерело: картка законопроєкту №11035 на сайті парламенту, нардеп Олексій Гончаренко у Telegram

Деталі: За даними сайту ВР, проєкт закону про внесення змін до глави ХІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо строків строкової військової служби уже направлений на розгляд комітету.

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Пряма мова Гончаренка: "Законопроєктом пропонується: військовослужбовці строкової служби, строк яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені строки, звільняються з військової служби в запас у строки, визначені указом президента України.

Отже термінів немає. Все буде вирішувати указ Зеленського".

Деталі: На сайті ВР тексту документа ще немає, але Гончаренко опублікував фото законопроєкту у Telegram.

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Фото з telegram Гончаренка

Пізніше цей текст документу з’явився і на сайті ВР.

Згідно з пояснювальною запискою, розроблення проєкту закону обумовлено необхідністю забезпечення виконання заходів, пов'язаних зі звільненням у запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби.

Очікується, що реалізація закону надасть можливість звільнити у запас військовослужбовців, які вислужили встановлений строки строкової військової служби.

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