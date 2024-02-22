Зеленский внес в Раду законопроект о демобилизации срочников

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об увольнении в запас срочников после окончания срока военной службы во время военного положения.

Источник: карточка законопроекта №11035 на сайте парламента, нардеп Алексей Гончаренко в Telegram

Детали: По данным сайта ВР, проект закона о внесении изменений в главу ХІІ "Заключительные положения" Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно сроков срочной военной службы уже направлен на рассмотрение комитета.

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Прямая речь Гончаренко: "Законопроектом предлагается: военнослужащие срочной службы, срок которых закончился во время действия военного положения и военная служба которых продлена сверх установленных сроков, увольняются с военной службы в запас в сроки, определенные указом президента Украины.

Так что сроков нет. Все будет решать указ Зеленского".

Детали: На сайте ВР текста документа еще нет, но Гончаренко опубликовал фото законопроекта в Telegram.

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Фото Из telegram ГончаренкО

Позже этот текст документа появился и на сайте ВР.

Согласно пояснительной записке, разработка проекта закона обусловлена необходимостью обеспечения выполнения мероприятий, связанных с увольнением в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы.

Ожидается, что реализация закона позволит уволить в запас военнослужащих, выслуживших установленный сроки срочной военной службы.

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