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Зеленский внес в Раду законопроект о демобилизации срочников

Ирина БалачукЧетверг, 22 февраля 2024, 12:13
Зеленский внес в Раду законопроект о демобилизации срочников
Владимир Зеленский. Фото с сайта ОП

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об увольнении в запас срочников после окончания срока военной службы во время военного положения.

Источник: карточка законопроекта №11035 на сайте парламента, нардеп Алексей Гончаренко в Telegram

Детали: По данным сайта ВР, проект закона о внесении изменений в главу ХІІ "Заключительные положения" Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно сроков срочной военной службы уже направлен на рассмотрение комитета.

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Прямая речь Гончаренко: "Законопроектом предлагается: военнослужащие срочной службы, срок которых закончился во время действия военного положения и военная служба которых продлена сверх установленных сроков, увольняются с военной службы в запас в сроки, определенные указом президента Украины.

Так что сроков нет. Все будет решать указ Зеленского". 

Детали: На сайте ВР текста документа еще нет, но Гончаренко опубликовал фото законопроекта в Telegram.

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Фото Из telegram ГончаренкО 

Позже этот текст документа появился и на сайте ВР.

Согласно пояснительной записке, разработка проекта закона обусловлена необходимостью обеспечения выполнения мероприятий, связанных с увольнением в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы.

Ожидается, что реализация закона позволит уволить в запас военнослужащих, выслуживших установленный сроки срочной военной службы. 

Предыстория:

  • 24 ноября 2023 года секретарь СНБО Алексей Данилов после заседания Ставки Верховного Главнокомандующего заявил, что военнослужащие срочной службы, срок службы которых уже закончился, в ближайшее время будут демобилизованы.
  • Он в частности сообщил, что срочники, у которых закончился срок службы, но которые желают остаться, смогут сделать это, заключив контракт. Другие же будут демобилизованы.
  • Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении подтвердил, что на Ставке обсудили вопросы мобилизации и демобилизации, ротации в Вооруженных Силах Украины, вопрос о срочниках, которые были призваны на службу до начала полномасштабного вторжения.

Темы: демобилизациязаконодательствоЗеленский
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