Зеленский внес в Раду законопроект о демобилизации срочников
Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об увольнении в запас срочников после окончания срока военной службы во время военного положения.
Источник: карточка законопроекта №11035 на сайте парламента, нардеп Алексей Гончаренко в Telegram
Детали: По данным сайта ВР, проект закона о внесении изменений в главу ХІІ "Заключительные положения" Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно сроков срочной военной службы уже направлен на рассмотрение комитета.
Прямая речь Гончаренко: "Законопроектом предлагается: военнослужащие срочной службы, срок которых закончился во время действия военного положения и военная служба которых продлена сверх установленных сроков, увольняются с военной службы в запас в сроки, определенные указом президента Украины.
Так что сроков нет. Все будет решать указ Зеленского".
Детали: На сайте ВР текста документа еще нет, но Гончаренко опубликовал фото законопроекта в Telegram.
Позже этот текст документа появился и на сайте ВР.
Согласно пояснительной записке, разработка проекта закона обусловлена необходимостью обеспечения выполнения мероприятий, связанных с увольнением в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы.
Ожидается, что реализация закона позволит уволить в запас военнослужащих, выслуживших установленный сроки срочной военной службы.
Предыстория:
- 24 ноября 2023 года секретарь СНБО Алексей Данилов после заседания Ставки Верховного Главнокомандующего заявил, что военнослужащие срочной службы, срок службы которых уже закончился, в ближайшее время будут демобилизованы.
- Он в частности сообщил, что срочники, у которых закончился срок службы, но которые желают остаться, смогут сделать это, заключив контракт. Другие же будут демобилизованы.
- Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении подтвердил, что на Ставке обсудили вопросы мобилизации и демобилизации, ротации в Вооруженных Силах Украины, вопрос о срочниках, которые были призваны на службу до начала полномасштабного вторжения.