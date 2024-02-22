Росіяни обстріляли Херсонщину: є загиблий
Четвер, 22 лютого 2024, 12:21
Зранку 22 лютого російські окупанти обстріляли Бериславський район Херсонщини, загинув чоловік у селі Львове.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram
Дослівно: "Російські війська вбили чоловіка у селі Львове Бериславського району.
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Окупанти обстріляли населений пункт зранку. Один з "прильотів" – по житловому будинку.
На жаль, травми, несумісні з життям, отримав місцевий житель, який перебував на подвірʼї. Загиблому було 59 років".