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Росіяни обстріляли Херсонщину: є загиблий

Альона Мазуренко Четвер, 22 лютого 2024, 12:21
Росіяни обстріляли Херсонщину: є загиблий
ОБСТРІЛ ХЕРСОНЩИНИ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Зранку 22 лютого російські окупанти обстріляли Бериславський район Херсонщини, загинув чоловік у селі Львове.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Дослівно: "Російські війська вбили чоловіка у селі Львове Бериславського району.

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Окупанти обстріляли населений пункт зранку. Один з "прильотів" – по житловому будинку.

На жаль, травми, несумісні з життям, отримав місцевий житель, який перебував на подвірʼї. Загиблому було 59 років".

Теми: Херсонська областьобстріл
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