Россияне обстреляли Херсонскую область: есть погибший

Утром 22 февраля российские оккупанты обстреляли Бериславский район Херсонщины, погиб мужчина в селе Львове.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Дословно: "Российские войска убили мужчину в селе Львове Бериславского района.

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Оккупанты обстреляли населенный пункт утром. Один из "прилетов" - по жилому дому.

К сожалению, травмы, несовместимые с жизнью, получил местный житель, который находился во дворе. Погибшему было 59 лет".