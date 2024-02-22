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Россияне обстреляли Херсонскую область: есть погибший

Алена МазуренкоЧетверг, 22 февраля 2024, 12:21
Россияне обстреляли Херсонскую область: есть погибший
ОБСТРЕЛ ХЕРСОНЩИНЫ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Утром 22 февраля российские оккупанты обстреляли Бериславский район Херсонщины, погиб мужчина в селе Львове.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Дословно: "Российские войска убили мужчину в селе Львове Бериславского района.

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Оккупанты обстреляли населенный пункт утром. Один из "прилетов" - по жилому дому.

К сожалению, травмы, несовместимые с жизнью, получил местный житель, который находился во дворе. Погибшему было 59 лет".

Темы: Херсонская областьобстрел
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