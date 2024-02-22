СБУ зафіксувала, що Росія випустила по Україні вже понад 20 ракет Hwasong-11 із КНДР

Російські війська з грудня 2023 року випустили по містах України вже понад 20 північнокорейських засобів ураження, зокрема балістичні ракети типу Hwasong-11 (KN-23/24).

Джерело: Служба безпеки України

Деталі: СБУ задокументувала факти повітряних атак РФ на цивільну інфраструктуру України із застосуванням далекобійного озброєння Північної Кореї. Йдеться про балістичні ракети типу Hwasong-11 (KN-23/24), які виробляються на території КНДР.

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За даними слідства, російські війська випустили по Україні понад 20 північнокорейських засобів ураження. Внаслідок ворожих "прильотів" загинули щонайменше 24 мирні жителі, ще більше ста цивільних – отримали тяжкі поранення.

СБУ зібрала докази, що Росія вбиває українців ракетами з КНДР Фото СБУ

Один із перших фактів застосування агресором балістики КНДР зафіксовано 30 грудня 2023 року під час обстрілу Запоріжжя.

Наступний удар північнокорейськими ракетами окупанти здійснили на початку січня 2024 року по багатоквартирному будинку у Києві. Тоді від ворожої атаки загинули 4 мешканці столиці, ще понад 50 осіб перебувають у важкому стані.

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Крім того, росіяни вдарили балістикою КНДР по житлових будинках п’ятьох прифронтових селищ Донеччини, що призвело до загибелі 17 мирних жителів.

Також загарбники випустили північнокорейські ракети по приватних оселях мешканців Харкова і тим самим вбили трьох цивільних громадян. Ще понад 60 харків’ян отримали тяжкі поранення.

Наразі всі ці факти документуються слідчими Служби безпеки у межах кримінальних проваджень за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 111-2 (пособництво державі-агресору); ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Серед іншого, встановлюються логістичні маршрути постачання озброєння КНДР на територію Росії.

Цьому передувало: Генеральний прокурор Андрій Костін 16 лютого заявив, що Росія використала щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва, ймовірно Kn-23/24, під час ракетних обстрілів території України.

Із 30 грудня 2023 року по 7 лютого 2024 року армія РФ завдала щонайменше 12 ударів по семи регіонах України цим типом ракет, постраждали Запоріжжя, Київ (три атаки), Харків (дві атаки), міста й села в Кіровоградській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській областях. Найбільш масована атака цим типом ракет була 7 лютого, коли Росія атакувала Київ (однією ракетою), Павлоград і Харків (двома ракетами по кожному місту).