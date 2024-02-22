СБУ зафиксировала, что Россия выпустила по Украине уже более 20 ракет Hwasong-11 из КНДР

Российские войска с декабря 2023 года выпустили по городам Украины уже более 20 северокорейских средств поражения, в частности баллистические ракеты типа Hwasong-11 (KN-23/24).

Источник: Служба безопасности Украины

Детали: СБУ задокументировала факты воздушных атак РФ на гражданскую инфраструктуру Украины с применением дальнобойного вооружения Северной Кореи. Речь идет о баллистических ракетах типа Hwasong-11 (KN-23/24), которые производятся на территории КНДР.

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По данным следствия, российские войска выпустили по Украине более 20 северокорейских средств поражения. В результате вражеских "прилетов" погибли по меньшей мере 24 мирных жителя, еще более ста гражданских – получили тяжелые ранения.

СБУ собрала доказательства, что Россия убивает украинцев ракетами из КНДР Фото СБУ

Один из первых фактов применения агрессором баллистики КНДР зафиксирован 30 декабря 2023 года во время обстрела Запорожья.

Следующий удар северокорейскими ракетами оккупанты осуществили в начале января 2024 года по многоквартирному дому в Киеве. Тогда от вражеской атаки погибли 4 жителя столицы, еще более 50 человек находятся в тяжелом состоянии.

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Кроме того, россияне ударили баллистикой КНДР по жилым домам пяти прифронтовых поселков Донецкой области, что привело к гибели 17 мирных жителей.

Также захватчики выпустили северокорейские ракеты по частным домам жителей Харькова и тем самым убили трех гражданских лиц. Еще более 60 харьковчан получили тяжелые ранения.

Сейчас все эти факты документируются следователями Службы безопасности в рамках уголовных производств по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору); ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Продолжаются комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

Среди прочего, устанавливаются логистические маршруты поставки вооружения КНДР на территорию России.

Этому предшествовало: Генеральный прокурор Андрей Костин 16 февраля заявил, что Россия использовала по меньшей мере 24 баллистические ракеты северокорейского производства, вероятно Kn-23/24, во время ракетных обстрелов территории Украины.

С 30 декабря 2023 года по 7 февраля 2024 года армия РФ нанесла не менее 12 ударов по семи регионам Украины этим типом ракет, пострадали Запорожье, Киев (три атаки), Харьков (две атаки), города и села в Кировоградской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской областях. Наиболее массированная атака этим типом ракет была 7 февраля, когда Россия атаковала Киев (одной ракетой), Павлоград и Харьков (двумя ракетами по каждому городу).