СБУ зафиксировала, что Россия выпустила по Украине уже более 20 ракет Hwasong-11 из КНДР
Российские войска с декабря 2023 года выпустили по городам Украины уже более 20 северокорейских средств поражения, в частности баллистические ракеты типа Hwasong-11 (KN-23/24).
Источник: Служба безопасности Украины
Детали: СБУ задокументировала факты воздушных атак РФ на гражданскую инфраструктуру Украины с применением дальнобойного вооружения Северной Кореи. Речь идет о баллистических ракетах типа Hwasong-11 (KN-23/24), которые производятся на территории КНДР.
По данным следствия, российские войска выпустили по Украине более 20 северокорейских средств поражения. В результате вражеских "прилетов" погибли по меньшей мере 24 мирных жителя, еще более ста гражданских – получили тяжелые ранения.
Один из первых фактов применения агрессором баллистики КНДР зафиксирован 30 декабря 2023 года во время обстрела Запорожья.
Следующий удар северокорейскими ракетами оккупанты осуществили в начале января 2024 года по многоквартирному дому в Киеве. Тогда от вражеской атаки погибли 4 жителя столицы, еще более 50 человек находятся в тяжелом состоянии.
Кроме того, россияне ударили баллистикой КНДР по жилым домам пяти прифронтовых поселков Донецкой области, что привело к гибели 17 мирных жителей.
Также захватчики выпустили северокорейские ракеты по частным домам жителей Харькова и тем самым убили трех гражданских лиц. Еще более 60 харьковчан получили тяжелые ранения.
Сейчас все эти факты документируются следователями Службы безопасности в рамках уголовных производств по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору); ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).
Продолжаются комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.
Среди прочего, устанавливаются логистические маршруты поставки вооружения КНДР на территорию России.
Этому предшествовало: Генеральный прокурор Андрей Костин 16 февраля заявил, что Россия использовала по меньшей мере 24 баллистические ракеты северокорейского производства, вероятно Kn-23/24, во время ракетных обстрелов территории Украины.
С 30 декабря 2023 года по 7 февраля 2024 года армия РФ нанесла не менее 12 ударов по семи регионам Украины этим типом ракет, пострадали Запорожье, Киев (три атаки), Харьков (две атаки), города и села в Кировоградской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской областях. Наиболее массированная атака этим типом ракет была 7 февраля, когда Россия атаковала Киев (одной ракетой), Павлоград и Харьков (двумя ракетами по каждому городу).