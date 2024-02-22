Росія атакувала прифронтову ТЕС: поранено 6 працівників

Російські військові 22 лютого атакували прифронтову теплову електростанцію, внаслідок чого дістали поранення 6 працівників.

Джерело: ДТЕК

Дослівно: "Сьогодні Росія атакувала прифронтову ТЕС: шістьох наших колег поранено.

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Енергетикам оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні. Також серйозно пошкоджено обладання теплоелектростанції. В ці хвилини ліквідовуємо наслідки атаки".

Деталі: У ДТЕК додали, що з початку цього опалювального сезону теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні ворогом близько 40 разів.