Россия атаковала прифронтовую ТЭС: ранены 6 работников
Четверг, 22 февраля 2024, 13:21
Российские военные 22 февраля атаковали прифронтовую тепловую электростанцию, в результате чего получили ранения 6 работников.
Источник: ДТЭК
Дословно: "Сегодня Россия атаковала прифронтовую ТЭС: шесть наших коллег ранены.
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Энергетикам оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу. Также серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанции. В эти минуты ликвидируем последствия атаки".
Детали: В ДТЭК добавили, что с начала этого отопительного сезона теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны врагом около 40 раз.