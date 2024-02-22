Россия атаковала прифронтовую ТЭС: ранены 6 работников

Российские военные 22 февраля атаковали прифронтовую тепловую электростанцию, в результате чего получили ранения 6 работников.

Источник: ДТЭК

Дословно: "Сегодня Россия атаковала прифронтовую ТЭС: шесть наших коллег ранены.

Реклама:

Энергетикам оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу. Также серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанции. В эти минуты ликвидируем последствия атаки".

Детали: В ДТЭК добавили, что с начала этого отопительного сезона теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны врагом около 40 раз.