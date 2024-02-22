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Россия атаковала прифронтовую ТЭС: ранены 6 работников

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 22 февраля 2024, 13:21
Россия атаковала прифронтовую ТЭС: ранены 6 работников
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Российские военные 22 февраля атаковали прифронтовую тепловую электростанцию, в результате чего получили ранения 6 работников.

Источник: ДТЭК

Дословно: "Сегодня Россия атаковала прифронтовую ТЭС: шесть наших коллег ранены.

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Энергетикам оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу. Также серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанции. В эти минуты ликвидируем последствия атаки".

Детали: В ДТЭК добавили, что с начала этого отопительного сезона теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны врагом около 40 раз.

Темы: обстрелэнергетикаэлектроэнергия
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