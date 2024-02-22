Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський на Ставці заслухав доповідь про все, що стосується літаків F-16

Валентина РоманенкоЧетвер, 22 лютого 2024, 13:46
Зеленський на Ставці заслухав доповідь про все, що стосується літаків F-16
F-16. ілюстративне фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський провів 22 лютого засідання Ставки верховного головнокомандувача, де заслухав доповіді головнокомандувача  та розвідки, а також закриту інформацію щодо всього, що стосується майбутнього надання Україні винищувачів F-16.

Джерело: глава держави у Telegram

Деталі: Зеленський повідомив, що була окрема закрита доповідь щодо всього, що стосується літаків F-16, зокрема про кількість у першій партії, терміни отримання, підготовку інфраструктури та персоналу.

Реклама:

За словами глави держави, сторони уточнили календар подальшого навчання пілотів, техніків та отримання наступних літаків.

Пряма мова: "Заслухав останні зміни в оперативній обстановці від головкома Олександра Сирського. Ситуація на всіх основних напрямках, оборонні дії та окремі наступальні операції. Надходження та витрата боєприпасів, ракет, дронів. Заслухав інформацію про плани ворога від начальника ГУР МО Кирила Буданова.

Детально розглянули ситуацію на Авдіївському та Південному напрямках. Авдіївка – нова лінія оборони, укріплення рубежів, подальші наміри ворога. Кринки – наші морські піхотинці надійно тримають плацдарм. Ворог спромігся лише на дезінформаційну операцію".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: винищувачіЗеленськийставка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Виконували бойове завдання: ССО повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру спецоперацій

МЗС закликало до вирішення проблем між Кишиневом та Тирасполем без зовнішніх втручань

Організація "Репортери без кордонів" засудила перешкоджання роботі Михайла Ткача польською поліцією

Третя штурмова бригада вибила окупантів з Красногорівки на Донеччині

Україна не веде переговорів про закриття кордонів з Польщею – Кубраков

Ердоган знову запропонував Україні та РФ "переговори" у Стамбулі

Усі новини...
винищувачі
Ігнат: Україна переходить на F-16 в екстреному порядку, як це не робила жодна країна в світі
Повітряні сили збили російський Су-34
Генсек НАТО вказав на "дилему" в питанні постачання Україні літаків F-16
Останні новини
02:20
Стан здоров'я Байдена дозволяє виконувати обов'язки президента США – висновок лікаря
01:14
Виконували бойове завдання: ССО повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру спецоперацій
01:06
У Швеції відреагували на погрози РФ через вступ до НАТО
00:50
Макконнелл іде у відставку. Білий дім каже, що підтримка України в Конгресі збережеться
00:18
Німеччина змоделювала сценарій можливого нападу на НАТО
23:24
На Полтавщині під час повітряної тривоги пролунав вибух
23:10
МЗС закликало до вирішення проблем між Кишиневом та Тирасполем без зовнішніх втручань
22:55
Організація "Репортери без кордонів" засудила перешкоджання роботі Михайла Ткача польською поліцією
22:43
Новини економіки 28 лютого: Україна потребує $3 млрд щомісяця, чи обговорюється закриття кордону з Польщею
22:19
Заява УП щодо затримання у Польщі журналістів Михайла Ткача та Ярослава Бондаренка
Усі новини...
Реклама: