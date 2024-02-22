Зеленський на Ставці заслухав доповідь про все, що стосується літаків F-16

Президент Володимир Зеленський провів 22 лютого засідання Ставки верховного головнокомандувача, де заслухав доповіді головнокомандувача та розвідки, а також закриту інформацію щодо всього, що стосується майбутнього надання Україні винищувачів F-16.

Джерело: глава держави у Telegram

Деталі: Зеленський повідомив, що була окрема закрита доповідь щодо всього, що стосується літаків F-16, зокрема про кількість у першій партії, терміни отримання, підготовку інфраструктури та персоналу.

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За словами глави держави, сторони уточнили календар подальшого навчання пілотів, техніків та отримання наступних літаків.

Пряма мова: "Заслухав останні зміни в оперативній обстановці від головкома Олександра Сирського. Ситуація на всіх основних напрямках, оборонні дії та окремі наступальні операції. Надходження та витрата боєприпасів, ракет, дронів. Заслухав інформацію про плани ворога від начальника ГУР МО Кирила Буданова.

Детально розглянули ситуацію на Авдіївському та Південному напрямках. Авдіївка – нова лінія оборони, укріплення рубежів, подальші наміри ворога. Кринки – наші морські піхотинці надійно тримають плацдарм. Ворог спромігся лише на дезінформаційну операцію".