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Зеленский на Ставке заслушал доклад обо всем, что касается самолетов F-16

Валентина РоманенкоЧетверг, 22 февраля 2024, 13:46
Зеленский на Ставке заслушал доклад обо всем, что касается самолетов F-16
F-16. иллюстративное фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский провел 22 февраля заседание Ставки верховного главнокомандующего, где заслушал доклады главнокомандующего и разведки, а также закрытую информацию относительно всего, что касается будущего предоставления Украине истребителей F-16.

Источник: глава государства в Telegram

Детали: Зеленский сообщил, что был отдельный закрытый доклад по всему, что касается самолетов F-16, в частности о количестве в первой партии, сроках получения, подготовке инфраструктуры и персонала.

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По словам главы государства, стороны уточнили календарь дальнейшего обучения пилотов, техников и получения следующих самолетов.

Прямая речь: "Заслушал последние изменения в оперативной обстановке от главкома Александра Сырского. Ситуация на всех основных направлениях, оборонительные действия и отдельные наступательные операции. Поступление и расход боеприпасов, ракет, дронов. Заслушал информацию о планах врага от начальника ГУР МО Кирилла Буданова.

Подробно рассмотрели ситуацию на Авдеевском и Южном направлениях. Авдеевка - новая линия обороны, укрепление рубежей, дальнейшие намерения врага. Крынки - наши морские пехотинцы надежно держат плацдарм. Враг смог только устроить дезинформационную операцию".

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Темы: истребителиЗеленскийставка
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