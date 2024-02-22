Экс-глава ВЛК с миллионом долларов: СБУ рассказала подробности задержания

Правоохранители ликвидировали в Чернигове схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста и задержали экс-главу военно-врачебной комиссии.

Источник: СБУ, ОГП, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По данным источника УП, речь идет об Игоре Кодовбецком, который более 10 лет возглавлял Черниговскую областную ВВК до 2021 года.

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За деньги экс-чиновник обещал военнообязанным снятие с воинского учета на основании фиктивных справок о непригодности к службе по состоянию здоровья.

В дальнейшем уклонисты использовали эти документы для незаконного выезда за пределы Украины.

Для реализации сделки фигурант действовал совместно с несколькими действующими должностными лицами областных ВВК и медицинских учреждений.

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Сотрудники СБУ задокументировали преступления бывшего чиновника и задержали его в собственном доме после получения им новой взятки.

Во время обысков у задержанного обнаружили почти 1 млн долларов США, а также более 22 тыс. евро. Кроме того, изъята также документация на несколько квартир и земельных участков, на которые СБУ уже инициировала наложение ареста, отмечают в спецслужбе.

Сейчас ему сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

* ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом);

* ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);

* ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Указано, что задержанный находится под стражей, без права внесения залога.

Дословно ОГП: "Правоохранители провели 11 обысков по месту проживания действующих членов ВЛК Черниговского ОТЦК и СП, служебных кабинетах. По местам проживания подозреваемого обнаружены и изъяты денежные средства в сумме более 972 тыс долларов США и 22,5 тыс евро".

Дословно СБУ: "Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к коррупционной схеме. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы, с конфискацией имущества".

Что предшествовало: "Суспільне" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что во время обысков у бывшего председателя Черниговской областной военно-врачебной комиссии в одной из квартир в Киеве обнаружили почти 1 миллион долларов США.

Отмечалось, что обыски проводились 21 февраля в рамках расследования одного из уголовных производств, а Деснянский районный суд Чернигова уже отправил подозреваемого под стражу без возможности внесения залога.