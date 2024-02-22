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Італія анонсує угоду з Україною щодо безпеки, Мелоні очолить зустріч G7 24 лютого 

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 22 лютого 2024, 14:03
Італія анонсує угоду з Україною щодо безпеки, Мелоні очолить зустріч G7 24 лютого 
Антоніо Таяні, фото МЗС Італії - esteri.it

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні анонсував підписання безпекової угоди з Україною найближчим часом, а також оголосив, що італійська прем'єрка Джорджія Мелоні 24 лютого проведе онлайн зустріч лідерів G7 за участю України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Agenzia Nova

Деталі: Віцепрем'єр і глава МЗС Італії Антоніо Таяні у виступі на слуханнях в об'єднаних комітетах у закордонних справах нижньої палати та у закордонних справах і оборони верхньої палати парламенту сказав, що перемога РФ над Україною призведе до російського домінування, а не до миру.

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Щодо угоди про співпрацю у сфері безпеки між Італією та Україною він сказав, що італійський уряд рухається в тому ж напрямку, в якому вже рухаються Франція та Німеччина, і угода, яку обговорюють, "підтверджує підтримку суверенітету та територіальної цілісності України", а також її шляху європейської інтеграції.

Проєкт угоди також підтверджує "беззастережне засудження російської агресії".

Нагадавши, що Італія вже схвалила вісім пакетів військової допомоги, Таяні підкреслив, що "як і в угодах, підписаних Україною з іншими партнерами, також передбачена економічна допомога, прихильність до відновлення Одеси, гуманітарна підтримка та захист критичної інфраструктури".

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Пряма мова Таяні: "Ще одним важливим аспектом є підтримка реформ в Україні. Майбутнє Києва – в Європейському Союзі".

Деталі: Італійський міністр зазначив, що угода "не буде юридично зобов'язуючою" і "не потребуватиме процедури ратифікації, але ми маємо намір забезпечити повне залучення парламенту".

Для Таяні угода, яка буде підписана між Італією та Україною, має "політичне й символічне" значення і посилає "чіткий сигнал: ми захищаємо міжнародне право".

Пряма мова Таяні: "Україна – це країна, яка зазнала вторгнення всупереч міжнародному праву, і якщо залишити це без уваги, у світі завжди діятиме право найсильнішого. Ми захищаємо принцип і цінність".

Деталі: Насамкінець Таяні оголосив, що прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні "очолить віртуальну зустріч лідерів G7 24 лютого, в якій також візьме участь президент України Зеленський".

Передісторія:

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Теми: Італіягарантії безпекиУкраїнаG7
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