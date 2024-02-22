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Италия анонсирует соглашение с Украиной по безопасности, Мелони возглавит встречу G7 24 февраля 

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 22 февраля 2024, 14:03
Италия анонсирует соглашение с Украиной по безопасности, Мелони возглавит встречу G7 24 февраля 
Антонио Таяни, фото МИД Италии - esteri.it

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни анонсировал подписание соглашения по безопасности с Украиной в ближайшее время, а также объявил, что итальянский премьер Джорджия Мелони 24 февраля проведет онлайн встречу лидеров G7 с участием Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Agenzia Nova

Детали: Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни в выступлении на слушаниях в объединенных комитетах по иностранным делам нижней палаты и по иностранным делам и обороне верхней палаты парламента сказал, что победа РФ над Украиной приведет к российскому доминированию, а не к миру.

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Относительно соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Италией и Украиной он сказал, что итальянское правительство движется в том же направлении, в котором уже движутся Франция и Германия, и соглашение, которое обсуждают, "подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", а также ее пути европейской интеграции.

Проект соглашения также подтверждает "безоговорочное осуждение российской агрессии".

Напомнив, что Италия уже одобрила восемь пакетов военной помощи, Таяни подчеркнул, что "как и в соглашениях, подписанных Украиной с другими партнерами, также предусмотрена экономическая помощь, приверженность к восстановлению Одессы, гуманитарная поддержка и защита критической инфраструктуры".

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Прямая речь Таяни: "Еще одним важным аспектом является поддержка реформ в Украине. Будущее Киева – в Европейском Союзе".

Детали: Итальянский министр отметил, что соглашение "не будет юридически обязывающим" и "не потребует процедуры ратификации, но мы намерены обеспечить полное привлечение парламента".

Для Таяни соглашение, которое будет подписано между Италией и Украиной, является "политическим и символическим" и посылает "четкий сигнал: мы защищаем международное право".

Прямая речь Таяни: "Украина – это страна, которая подверглась вторжению вопреки международному праву, и если оставить это без внимания, в мире всегда будет действовать право сильнейшего. Мы защищаем принцип и ценность".

Детали: В конце Таяни объявил, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони "возглавит виртуальную встречу лидеров G7 24 февраля, в которой также примет участие президент Украины Зеленский".

Предыстория: 

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Темы: Италиягарантии безопасностиУкраинаG7
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