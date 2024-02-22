Туск відмовився зустрічатися з українським урядом на кордоні
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відмовився проводити урядову зустріч з українською стороною на кордоні для вирішення ситуації, яка склалася через протести польських фермерів. Раніше таку пропозицію озвучив президент України Володимир Зеленський.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Onet
Деталі: За словами Туска, він відхиляє пропозицію Зеленського через те, що зустріч на кордоні була б суто символічною. Він підкреслив, що урядова зустріч відбудеться 28 березня у Варшаві.
Пряма мова польського прем’єра: "Українська сторона також розуміє, що краще проводити ці перемовини на технічному рівні, щоб урядова зустріч мала не символічну цінність – адже нам не треба символізму у відносинах. Увесь світ бачить, наскільки ми рішуче налаштовані допомагати Україні, і немає потреби у подальших яскравих жестах солідарності.
Нам потрібні конкретні пропозиції у питаннях ринку та сільського господарства. Це не потребує проявів доброї волі, але потребує важкої роботи".
Деталі: За словами Туска, для пошуку рішення потрібні технічні переговори також на рівні ЄС, тому він 23 лютого зустрінеться з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і поговорить про зміни до умов торгівлі з Україною.
"Хочу запевнити вас, що перемовини з Україною тривають. У нас хороші відносини, хоч і є різниця в інтересах… Ми будемо переконувати і Київ, і Брюссель погодитися з польською точкою зору на ситуацію", – заявив Туск, додавши, що Україна "може і надалі розраховувати на повну підтримку Польщі у протистоянні з Росією".
Передісторія:
- 21 лютого президент Володимир Зеленський запропонував Польщі провести двосторонню зустріч на рівні урядів і, якщо потрібно, президентів у зв’язку з блокуванням польськими фермерами пунктів пропуску на спільному кордоні.
- 20 лютого польські фермери почали великий протест по всій території Польщі, зокрема на кордоні з Україною. За цей час стались кілька інцидентів із висипанням українського зерна та блокуванням пасажирського руху.