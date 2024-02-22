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Туск відмовився зустрічатися з українським урядом на кордоні

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 22 лютого 2024, 14:12
Туск відмовився зустрічатися з українським урядом на кордоні
Дональд Туск. Фото з Facebook

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відмовився проводити урядову зустріч з українською стороною на кордоні для вирішення ситуації, яка склалася через протести польських фермерів. Раніше таку пропозицію озвучив президент України Володимир Зеленський.  

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Onet

Деталі: За словами Туска, він відхиляє пропозицію Зеленського через те, що зустріч на кордоні була б суто символічною. Він підкреслив, що урядова зустріч відбудеться 28 березня у Варшаві.  

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Пряма мова польського прем’єра: "Українська сторона також розуміє, що краще проводити ці перемовини на технічному рівні, щоб урядова зустріч мала не символічну цінність – адже нам не треба символізму у відносинах. Увесь світ бачить, наскільки ми рішуче налаштовані допомагати Україні, і немає потреби у подальших яскравих жестах солідарності.  

Нам потрібні конкретні пропозиції у питаннях ринку та сільського господарства. Це не потребує проявів доброї волі, але потребує важкої роботи".

Деталі: За словами Туска, для пошуку рішення потрібні технічні переговори також на рівні ЄС, тому він 23 лютого зустрінеться з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і поговорить про зміни до умов торгівлі з Україною. 

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"Хочу запевнити вас, що перемовини з Україною тривають. У нас хороші відносини, хоч і є різниця в інтересах… Ми будемо переконувати і Київ, і Брюссель погодитися з польською точкою зору на ситуацію", – заявив Туск, додавши, що Україна "може і надалі розраховувати на повну підтримку Польщі у протистоянні з Росією".

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Теми: Польщакордонзерно
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