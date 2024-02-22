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Туск отказался встречаться с украинским правительством на границе

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 22 февраля 2024, 14:12
Туск отказался встречаться с украинским правительством на границе
Дональд Туск. Фото с Facebook

Премьер-министр Польши Дональд Туск отказался проводить правительственную встречу с украинской стороной на границе для решения ситуации, которая сложилась из-за протестов польских фермеров. Ранее такое предложение озвучил президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Onet

Детали: По словам Туска, он отклоняет предложение Зеленского из-за того, что встреча на границе была бы чисто символической. Он подчеркнул, что правительственная встреча состоится 28 марта в Варшаве.

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Прямая речь польского премьера: "Украинская сторона также понимает, что лучше проводить эти переговоры на техническом уровне, чтобы правительственная встреча имела не символическую ценность − ведь нам не нужно символизма в отношениях. Весь мир видит, насколько мы решительно настроены помогать Украине, и нет необходимости в дальнейших ярких жестах солидарности.

Нам нужны конкретные предложения в вопросах рынка и сельского хозяйства. Это не требует проявлений доброй воли, но требует тяжелой работы".

Детали: По словам Туска, для поиска решения нужны технические переговоры также на уровне ЕС, поэтому он 23 февраля встретится с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и поговорит об изменениях в условиях торговли с Украиной.

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"Хочу заверить вас, что переговоры с Украиной продолжаются. У нас хорошие отношения, хоть и есть разница в интересах... Мы будем убеждать и Киев, и Брюссель согласиться с польской точкой зрения на ситуацию", − заявил Туск, добавив, что Украина "может и в дальнейшем рассчитывать на полную поддержку Польши в противостоянии с Россией".

Предыстория:

  • 21 февраля президент Владимир Зеленский предложил Польше провести двустороннюю встречу на уровне правительств и, если нужно, президентов в связи с блокированием польскими фермерами пунктов пропуска на общей границе.
  • 20 февраля польские фермеры начали большой протест по всей территории Польши, в частности на границе с Украиной. За это время произошло несколько инцидентов с высыпанием украинского зерна и блокированием пассажирского движения.

Темы: Польшаграницазерно
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