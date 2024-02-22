Портнов подав до суду, щоб його прибрали з Реєстру зрадників, і вимагає чверть мільйона

АНДРІЙ ПОРТНОВ. ФОТО З ЙОГО TELEGRAM-КАНАЛУ

Заступник голови адміністрації президента Віктора Януковича та екснардеп Андрій Портнов подав до суду на Національне агентство з питань запобігання корупції та рух "Чесно".

Джерело: "Чесно"

Дослівно: "Позивач вимагає визнати недостовірною та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію інформацію наступного змісту: вчинення державної зради, "Zрадник країни", "Посібник російських можновладців, які взялись за агресивну війну проти України та зміну її кордонів". Також визнати недостовірною інформацію – "кримінальне провадження за ст. 111 ККУ (державна зрада)". Позивач вимагає видалити профіль Андрія Портнова з Реєстру зрадників".

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Деталі: Від "Чесно" Портнов вимагає чверть мільйона гривень, до НАЗК фінансових претензій не має.

Суд ухвалив розглядати справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін у судове засідання.

Портнов перебуває за межами України.

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Рух "Чесно" вважає цю справу суспільно-важливою та наполягає на загальному розгляді з викликом сторін.

Чому це важливо: Портнова вважають впливовим "тіньовим" куратором українських судів. Крім того, він був заступником голови Адміністрації президента за часів президента-втікача Віктора Януковича.

За причетність Портнова до корупційних злочинів та тиску на суддів України уряд США запровадив проти нього санкції.

Наявність у Портнова нерухомого майна на кілька мільйонів доларів у столиці держави-агресора несе інтерес для суспільства. Крім того, один з об’єктів перебуває в спільній власності друга Лаврова.