Портнов подал в суд, чтобы его убрали из Реестра предателей, и требует четверть миллиона

АНДРЕЙ ПОРТНОВ. ФОТО ИЗ ЕГО TELEGRAM-КАНАЛА

Заместитель главы администрации президента Виктора Януковича и экс-нардеп Андрей Портнов подал в суд на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и движение "Чесно".

Источник: "Чесно"

Дословно: "Истец требует признать недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию информацию следующего содержания: совершение государственной измены, "Zрадник страны", "Пособник российских чиновников, которые взялись за агрессивную войну против Украины и изменение ее границ". Также признать недостоверной информацию - "уголовное производство по ст. 111 УКУ (государственная измена)". Истец требует удалить профиль Андрея Портнова из Реестра предателей".

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Детали: От "Честно" Портнов требует четверть миллиона гривен, к НАПК финансовых претензий не имеет.

Суд постановил рассматривать дело в порядке упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон в судебное заседание.

Портнов находится за пределами Украины.

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Движение "Честно" считает это дело общественно-важным и настаивает на общем рассмотрении с вызовом сторон.

Почему это важно: Портнова считают влиятельным "теневым" куратором украинских судов. Кроме того, он был заместителем главы Администрации президента во времена правления беглого президента Виктора Януковича.

За причастность Портнова к коррупционным преступлениям и давлению на судей Украины правительство США ввело против него санкции.

Наличие у Портнова недвижимого имущества на несколько миллионов долларов в столице государства-агрессора несет интерес для общества. Кроме того, один из объектов находится в общей собственности c другом Лаврова.