США застосували санкції проти Портнова 

Уряд США застосував санкції проти колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова та його благодійного фонду.

Джерело: повідомлення Офісу з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США

Деталі: Портнова внесли до переліку осіб за так званим "Законом Магнітського". До цього переліку за підписом Державного секретаря США заносять високопосадовців, причетних до масштабної корупції.

В обґрунтуванні санкцій пояснюється, що Портнов налагодив широкі зв’язки з судовим і правоохоронним апаратом України через хабарництво.

Дослівно: "Широко відомий як судовий посередник, Портнов заслужено звинувачувався у використанні свого впливу на купівлю доступу та прийняття рішень в українських судах, а також у підриві зусиль з реформування. Станом на 2019 рік Портнов вчинив кроки з контролю за українською судовою системою, впливом на відповідне законодавство, прагнув призначити лояльних чиновників на вищі судові посади та підтримати судові рішення".

Довідково: Санкції за цим законом передбачають заборону на в’їзд до США, а саме відмову в наданні візи, та блокування всіх фінансових активів особи в банках США.

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