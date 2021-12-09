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США застосували санкції проти Портнова 

Четвер, 9 грудня 2021, 16:32
США застосували санкції проти Портнова 
Портнов. Фото з його telegram-каналу

Уряд США застосував санкції проти колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова та його благодійного фонду.

Джерело: повідомлення Офісу з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США

Деталі: Портнова внесли до переліку осіб за так званим "Законом Магнітського". До цього переліку за підписом Державного секретаря США заносять високопосадовців, причетних до масштабної корупції.

В обґрунтуванні санкцій пояснюється, що Портнов налагодив широкі зв’язки з судовим і правоохоронним апаратом України через хабарництво.

Дослівно: "Широко відомий як судовий посередник, Портнов заслужено звинувачувався у використанні свого впливу на купівлю доступу та прийняття рішень в українських судах, а також у підриві зусиль з реформування. Станом на 2019 рік Портнов вчинив кроки з контролю за українською судовою системою, впливом на відповідне законодавство, прагнув призначити лояльних чиновників на вищі судові посади та підтримати судові рішення".

Довідково: Санкції за цим законом передбачають заборону на в’їзд до США, а саме відмову в наданні візи, та блокування всіх фінансових активів особи в банках США.

Передісторія: 

  • Зранку 9 грудня тимчасово повірена у справах США Крістін Квін анонсувала запровадження санкцій проти українських топ-корупціонерів.
  • 2020 року тимчасово виконуючий обов’язки директора Державного бюро розслідувань Олександр Соколов визнав, що в правоохоронних органах є "групи впливу", які розповідали таємницю слідства та важливі деталі розслідувань колишнім чиновникам, зокрема Портнову.
  • На початку каденції Ірини Венедіктової на посаді Генерального прокурора Портнов шантажував її, що він має компромат про її протизаконну діяльність.
  • 2019 року журналісти-розслідувачі оприлюднили плівки записів розмов із кабінету сумновідомого судді Павла Вовка. З розмов на плівках журналісти реконструювали, що Портнов спільно з Вовком та тодішнім главою Офісу президента Андрієм Богданом незаконно вплинули на звільнення голови Конституційного Суду Станіслава Шевчука.
  • Портнов був заступником голови адміністрації президента за правління Віктора Януковича у 2010-2014 роках. Він заперечував злочини, вчинені бійцями спецназу проти учасників Революції гідності взимку 2013-2014 років, та втік з України. Він повернувся 2019 року напередодні інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

Українська правда

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Теми: ПортновСШАсанкціїЯнуковичкорупція
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