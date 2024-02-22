Окупанти скинули вибухівку з дрона на Берислав, постраждав місцевий

Росіяни атакували безпілотником Берислав Херсонської області, від ворожого удару постраждав 49-річний чоловік.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "У Бериславі під удар ворожого безпілотника потрапив місцевий житель. Окупаційні війська скинули вибухівку з дрона на чоловіка 49 років. Він отримав вибухову травму та уламкові поранення обох ніг".

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Деталі: Повідомляється, що чоловіка шпиталізували. Йому надають медичну допомогу.