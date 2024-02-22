Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти скинули вибухівку з дрона на Берислав, постраждав місцевий

"Українська правда"Четвер, 22 лютого 2024, 14:51
Окупанти скинули вибухівку з дрона на Берислав, постраждав місцевий
ВИБУХ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО Getty Images

Росіяни атакували безпілотником Берислав Херсонської області, від ворожого удару постраждав 49-річний чоловік.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "У Бериславі під удар ворожого безпілотника потрапив місцевий житель. Окупаційні війська скинули вибухівку з дрона на чоловіка 49 років. Він отримав вибухову травму та уламкові поранення обох ніг".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що чоловіка шпиталізували. Йому надають медичну допомогу.

Теми: Херсонська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Виконували бойове завдання: ССО повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру спецоперацій

МЗС закликало до вирішення проблем між Кишиневом та Тирасполем без зовнішніх втручань

Організація "Репортери без кордонів" засудила перешкоджання роботі Михайла Ткача польською поліцією

Третя штурмова бригада вибила окупантів з Красногорівки на Донеччині

Україна не веде переговорів про закриття кордонів з Польщею – Кубраков

Ердоган знову запропонував Україні та РФ "переговори" у Стамбулі

Усі новини...
Херсонська область
Росіяни обстріляли Херсонщину: є загиблий
У ЗСУ підтвердили удар по полігону росіян: припускають, там було командування
Росіяни 4 рази намагались атакувати позиції ЗСУ на лівобережжі Херсонщини − Генштаб
Останні новини
02:20
Стан здоров'я Байдена дозволяє виконувати обов'язки президента США – висновок лікаря
01:14
Виконували бойове завдання: ССО повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру спецоперацій
01:06
У Швеції відреагували на погрози РФ через вступ до НАТО
00:50
Макконнелл іде у відставку. Білий дім каже, що підтримка України в Конгресі збережеться
00:18
Німеччина змоделювала сценарій можливого нападу на НАТО
23:24
На Полтавщині під час повітряної тривоги пролунав вибух
23:10
МЗС закликало до вирішення проблем між Кишиневом та Тирасполем без зовнішніх втручань
22:55
Організація "Репортери без кордонів" засудила перешкоджання роботі Михайла Ткача польською поліцією
22:43
Новини економіки 28 лютого: Україна потребує $3 млрд щомісяця, чи обговорюється закриття кордону з Польщею
22:19
Заява УП щодо затримання у Польщі журналістів Михайла Ткача та Ярослава Бондаренка
Усі новини...
Реклама: