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Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на Берислав, пострадал местный

"Украинская правда"Четверг, 22 февраля 2024, 14:51
Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на Берислав, пострадал местный
ВЗРЫВ. Иллюстративное фото Getty Images

Россияне атаковали беспилотником Берислав Херсонской области, от вражеского удара пострадал 49-летний мужчина.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "В Бериславе под удар вражеского беспилотника попал местный житель. Оккупационные войска сбросили взрывчатку с дрона на мужчину 49 лет. Он получил взрывную травму и осколочные ранения обеих ног".

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Детали: Сообщается, что мужчину госпитализировали. Ему оказывают медицинскую помощь.



Темы: Херсонская областьвойна
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