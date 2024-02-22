Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на Берислав, пострадал местный
Четверг, 22 февраля 2024, 14:51
Россияне атаковали беспилотником Берислав Херсонской области, от вражеского удара пострадал 49-летний мужчина.
Источник: Херсонская ОВА
Дословно: "В Бериславе под удар вражеского беспилотника попал местный житель. Оккупационные войска сбросили взрывчатку с дрона на мужчину 49 лет. Он получил взрывную травму и осколочные ранения обеих ног".
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Детали: Сообщается, что мужчину госпитализировали. Ему оказывают медицинскую помощь.