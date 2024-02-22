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Данія обіцяє надати Україні військову допомогу на майже $250 млн

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 22 лютого 2024, 15:13
Данія обіцяє надати Україні військову допомогу на майже $250 млн
Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен, фото з facebook-сторінки Mette Frederiksen

Уряд Данії 22 лютого анонсував новий пакет військової допомоги для України на суму 1,7 мільярда крон (247,4 мільйона доларів США), і очікує, що більше країн виділять допомогу без зволікання.

Джерело: прем’єрка Данії Метте Фредеріксен на пресконференції, "Європейська правда" з посиланням на "Reuters"

Деталі: Загальна сума допомоги від Данії для України, включно з цим пакетом, складатиме 33,3 мільярда крон (4,8 млрд доларів США).

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Фредеріксен також закликала союзників збільшити обсяги військової допомоги Україні, яка бореться з російською агресією.

Пряма мова: "Необхідно підкреслити, що якщо вона (Україна) хоче досягти успіху на полі бою, більші обсяги мають надходити зараз. Саме в цьому контексті ми продовжуємо надавати подальші данські внески в надії, що більше країн зроблять те ж саме, не через 6 чи 12 місяців, а зараз, коли потреба є дуже, дуже великою".

Деталі: Кошти для нової допомоги будуть взяті з 7 мільярдів крон, які Данія виділила до фонду, створеного для цивільних, військових і бізнес-внесків Україні в березні минулого року.

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Фредеріксен також оголосила, що її країна гарантує безпекову підтримку Україні у наступні 10 років у рамках двосторнньої угоди. 

А міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що його країна працює "на повну потужність", щоб мати можливість поставити перші літаки F-16 Україні вже цього літа.

Теми: Даніядопомога Україні
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