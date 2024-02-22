Дания обещает предоставить Украине военную помощь на почти $250 млн

Правительство Дании 22 февраля анонсировало новый пакет военной помощи для Украины на сумму 1,7 миллиарда крон (247,4 миллиона долларов США), и ожидает, что больше стран выделят помощь без промедления.

Источник: премьер Дании Метте Фредериксен на пресс-конференции, "Европейская правда" со ссылкой на "Reuters"

Детали: Общая сумма помощи от Дании для Украины, включая этот пакет, составит 33,3 млрд крон (4,8 млрд долларов США).

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Фредериксен также призвала союзников увеличить объемы военной помощи Украине, которая борется с российской агрессией.

Прямая речь: "Необходимо подчеркнуть, что если она (Украина) хочет достичь успеха на поле боя, большие объемы должны поступать сейчас. Именно в этом контексте мы продолжаем предоставлять дальнейшие датские взносы в надежде, что больше стран сделают то же самое, не через шесть или 12 месяцев, а сейчас, когда потребность очень, очень большой.

Детали: Средства для новой помощи будут взяты из 7 млрд крон, которые Дания выделила в фонд, созданный для гражданских, военных и бизнес-взносов Украине в марте прошлого года.

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Фредериксен также объявила, что ее страна гарантирует поддержку по безопасности Украине в следующие 10 лет в рамках двустороннего соглашения.

А министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что его страна работает "на полную мощность", чтобы иметь возможность поставить первые самолеты F-16 Украине уже этим летом.