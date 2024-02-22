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Дания обещает предоставить Украине военную помощь на почти $250 млн

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 22 февраля 2024, 15:13
Дания обещает предоставить Украине военную помощь на почти $250 млн
Prime Minister of Denmark Mette Frederiksen, photo from the Facebook page of Mette Frederiksen

Правительство Дании 22 февраля анонсировало новый пакет военной помощи для Украины на сумму 1,7 миллиарда крон (247,4 миллиона долларов США), и ожидает, что больше стран выделят помощь без промедления.

Источник: премьер Дании Метте Фредериксен на пресс-конференции, "Европейская правда" со ссылкой на "Reuters"

Детали: Общая сумма помощи от Дании для Украины, включая этот пакет, составит 33,3 млрд крон (4,8 млрд долларов США).

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Фредериксен также призвала союзников увеличить объемы военной помощи Украине, которая борется с российской агрессией.

Прямая речь: "Необходимо подчеркнуть, что если она (Украина) хочет достичь успеха на поле боя, большие объемы должны поступать сейчас. Именно в этом контексте мы продолжаем предоставлять дальнейшие датские взносы в надежде, что больше стран сделают то же самое, не через шесть или 12 месяцев, а сейчас, когда потребность очень, очень большой.

Детали: Средства для новой помощи будут взяты из 7 млрд крон, которые Дания выделила в фонд, созданный для гражданских, военных и бизнес-взносов Украине в марте прошлого года.

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Фредериксен также объявила, что ее страна гарантирует поддержку по безопасности Украине в следующие 10 лет в рамках двустороннего соглашения.

А министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что его страна работает "на полную мощность", чтобы иметь возможность поставить первые самолеты F-16 Украине уже этим летом.

Темы: Данияпомощь Украине
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