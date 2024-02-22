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Данія працює на "повну потужність" для передачі Україні перших F-16 влітку

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 22 лютого 2024, 15:14
Данія працює на повну потужність для передачі Україні перших F-16 влітку
Фото: Getty Images

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що його країна працює "на повну потужність", щоб мати можливість поставити перші літаки F-16 Україні вже цього літа.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу данського Міноборони

Пряма мова: "Є кілька умов, які мають бути виконані, перш ніж Україна зможе використовувати передані літаки. Однак я поінформував погоджувальну комісію, що зараз ми працюємо над тим, щоб все пройшло гладко цього літа, коли ми очікуємо, що зможемо передати перші винищувачі F-16 Україні, якщо підготовка йтиме за планом".

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Деталі: Остаточне передання перших данських винищувачів F-16 залежить, серед іншого, від того, що українські пілоти та необхідний персонал будуть повністю навчені, а також від того, чи буде в Україні створено необхідну логістику та інфраструктуру.

Міжнародна коаліція військово-повітряних сил на підтримку України докладає всіх зусиль для забезпечення цього, зазначили в Міноборони Данії.

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Теми: ДаніяУкраїнаавіазброя
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