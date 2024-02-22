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Дания работает на "полную мощность" для передачи Украине первых F-16 летом

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 22 февраля 2024, 15:14
Дания работает на полную мощность для передачи Украине первых F-16 летом
Фото: Getty Images

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что его страна работает "на полную мощность", чтобы иметь возможность поставить первые самолеты F-16 Украине уже этим летом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу датского Минобороны

Прямая речь: "Есть несколько условий, которые должны быть выполнены, прежде чем Украина сможет использовать переданные самолеты. Однако я проинформировал согласительную комиссию, что сейчас мы работаем над тем, чтобы все прошло гладко этим летом, когда мы ожидаем, что сможем передать первые истребители F-16 Украине, если подготовка будет идти по плану".

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Детали: Окончательная передача первых датских истребителей F-16 зависит, среди прочего, от того, что украинские пилоты и необходимый персонал будут полностью обучены, а также от того, будет ли в Украине создана необходимая логистика и инфраструктура.

Международная коалиция военно-воздушных сил в поддержку Украины прилагает все усилия для обеспечения этого, отметили в Минобороны Дании.

Предистория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее в Пентагоне сообщили, что первые четыре украинских пилота должны завершить обучение на американских истребителях F-16 до лета.
  • По сообщениям СМИ, первые истребители F-16 окажутся в украинском небе ориентировочно в июне 2024 года.
  • Напомним, в декабре Нидерланды приняли решение начать подготовку к передаче Украине первых 18 истребителей F-16, недавно их количество увеличили до 24.
  • В январе глава МИД Украины заявил, что подготовка к предоставлению обещанных Данией F-16 идет по плану.

Темы: ДанияУкраинаавиаоружие
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