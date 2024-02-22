Російська пропаганда розповіла, що Путін пів години політав на ракетоносці Ту-160м
Четвер, 22 лютого 2024, 15:26
Російські пропагандистські медіа у четвер повідомили, що президент РФ Володимир Путін здійснив політ на стратегічному ракетоносці Ту-160м.
Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости"
Деталі: Політ із начебто Путіним на борту відбувся в Татарстані. Російські медіа пошири відео злету і польоту самого літака. Політ тривав 30 хвилин, після чого літак сів на смугу Казанського авіаційного заводу імені С. П. Горбунова.
Реклама:
Перед цим прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що маршрут польоту - "військова таємниця".
Після польоту Путін сказав, що Ту-160М "можна приймати до складу збройних сил".
ВІДЕО ДНЯ