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Російська пропаганда розповіла, що Путін пів години політав на ракетоносці Ту-160м

Олександр ШумілінЧетвер, 22 лютого 2024, 15:26
Російська пропаганда розповіла, що Путін пів години політав на ракетоносці Ту-160м
Фото: РИА Новости

Російські пропагандистські медіа у четвер повідомили, що президент РФ Володимир Путін здійснив політ на стратегічному ракетоносці Ту-160м.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости"

Деталі: Політ із начебто Путіним на борту відбувся в Татарстані. Російські медіа пошири відео злету і польоту самого літака. Політ тривав 30 хвилин, після чого літак сів на смугу Казанського авіаційного заводу імені С. П. Горбунова.

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Перед цим прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що маршрут польоту - "військова таємниця".

Після польоту Путін сказав, що Ту-160М "можна приймати до складу збройних сил".

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Теми: ПутінРосія
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