Російська пропаганда розповіла, що Путін пів години політав на ракетоносці Ту-160м

Російські пропагандистські медіа у четвер повідомили, що президент РФ Володимир Путін здійснив політ на стратегічному ракетоносці Ту-160м.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости"

Деталі: Політ із начебто Путіним на борту відбувся в Татарстані. Російські медіа пошири відео злету і польоту самого літака. Політ тривав 30 хвилин, після чого літак сів на смугу Казанського авіаційного заводу імені С. П. Горбунова.

Реклама:

Перед цим прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що маршрут польоту - "військова таємниця".

Після польоту Путін сказав, що Ту-160М "можна приймати до складу збройних сил".