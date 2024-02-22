Российская пропаганда рассказала, что Путин полчаса полетал на ракетоносце Ту-160м

Российские пропагандистские медиа в четверг сообщили, что президент РФ Владимир Путин совершил полет на стратегическом ракетоносце Ту-160м.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"

Детали: Полет с якобы Путиным на борту состоялся в Татарстане. Российские медиа распространили видео взлета и полета самого самолета. Полет длился 30 минут, после чего самолет сел на полосу Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова.

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Перед этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что маршрут полета - "военная тайна".

После полета Путин сказал, что Ту-160М "можно принимать в состав вооруженных сил".