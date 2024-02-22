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В Єврокомісії відреагували на марення Медведєва про Київ та Одесу: порадили лікувати психіку

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 22 лютого 2024, 15:30
В Єврокомісії відреагували на марення Медведєва про Київ та Одесу: порадили лікувати психіку
Дмитро Медведєв, фото: Getty Images

Речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано вважає, що не бачить причин коментувати заяви заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва, але йому варто було би полікувати психіку.

Джерело: Стано на прохання відреагувати на слова Медведєва, який знову заявив російські претензії на Київ і Одесу, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Зазвичай ми не коментуємо слова людей, які щосили намагаються привертати увагу до себе, особливо якщо це внутрішній "номер 2" для якихось цілей. Хоча це добре, що згадана вами особа публічно транслює діагноз про стан свого ментального здоров’я, єдине, що тут можна сказати – це порекомендувати консультації і допомогу фахівця".

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Деталі: Він додав, що маючи ті мільярди доларів, які Росія змарнувала на ведення війни проти України, Москва могла би щось знайти і на програми підтримки здоров’я своїх громадян.

"Думаю, міністри закордонних справ країн-членів дуже чітко висловили свою позицію, коли зустрічалися у понеділок: що ми продовжимо підтримувати Україну, яка правомірно захищається від агресії… Високий представник ЄС (Жозеп Боррель) і країни-члени роблять те, що можуть зробити, щоби – як зазначив високий представник -  надавати Україні "більше і швидше", і не лише "скільки буде необхідно", а "скільки б це не вартувало", – додав речник. 

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