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В Еврокомиссии отреагировали на бред Медведева о Киеве и Одессе: посоветовали лечить психику

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 22 февраля 2024, 15:30
В Еврокомиссии отреагировали на бред Медведева о Киеве и Одессе: посоветовали лечить психику
Дмитрий Медведев, фото: Getty Images

Представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано считает, что не видит причин комментировать заявления заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, но ему стоило бы полечить психику.

Источник: Стано на просьбу отреагировать на слова Медведева, который снова заявил российские претензии на Киев и Одессу, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Обычно мы не комментируем слова людей, которые изо всех сил пытаются привлекать внимание к себе, особенно если это внутренний "номер 2" для каких-то целей. Хотя это хорошо, что упомянутое вами лицо публично транслирует диагноз о состоянии своего ментального здоровья, единственное, что здесь можно сказать - это порекомендовать консультации и помощь специалиста".

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Детали: Он добавил, что имея те миллиарды долларов, которые Россия потратила на ведение войны против Украины, Москва могла бы что-то найти и на программы поддержки здоровья своих граждан.

Он добавил, что имея те миллиарды долларов, которые Россия потратила на ведение войны против Украины, Москва могла бы что-то найти и на программы поддержки здоровья своих граждан.

"Думаю, министры иностранных дел стран-членов очень четко выразили свою позицию, когда встречались в понедельник: что мы продолжим поддерживать Украину, которая правомерно защищается от агрессии... Высокий представитель ЕС (Жозеп Боррель) и страны-члены делают то, что могут сделать, чтобы – как отметил высокий представитель – предоставлять Украине "больше и быстрее", и не только "сколько будет необходимо", а "сколько бы это ни стоило", – добавил спикер.

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