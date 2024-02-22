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Бундестаг провалив голосування за резолюцію опозиції щодо надання Україні ракет Taurus

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 22 лютого 2024, 16:15
Бундестаг провалив голосування за резолюцію опозиції щодо надання Україні ракет Taurus
Фото: Getty Images

У німецькому Бундестазі не знайшлося достатньо голосів для ухвалення резолюції, внесеної опозицією, із закликом надати Україні далекобійні ракети Taurus. Проєкт, внесений опозиційною ХДС-ХСС, набрав лише 182 голоси "за", тоді як 480 проголосували проти і п’ять депутатів утрималися.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням Tagesschau

Деталі: Перед голосуванням лідер фракції Фрідріх Мерц закликав депутатів "світлофорної коаліції" підтримати документ, аргументуючи це тим, що Україна недоотримує необхідну їй зброю.

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Серед депутатів коаліції "за" проголосувала Марі-Агнес Штрак-Циммерман з оборонного комітету, пояснивши це тим, що саме у цьому проєкті прямо згадані ракети Taurus.

Попереду голосування за схожу резолюцію від коаліції із закликом надати Україні далекобійні системи, без згадок про Taurus. Всередині керівної коаліції, як відомо, немає єдності з цього питання. 

Під час дебатів від депутатів ХДС пролунали питання до канцлера Олафа Шольца, у чому принципова проблема із наданням Україні цих ракет і як це раціонально обгрунтовують.

ВІДЕО ДНЯ

Результати обговорень у Бундестазі стануть радше формальністю, оскільки саме рішення залежить від уряду. 

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Теми: НімеччинаУкраїназброядопомога Україні
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