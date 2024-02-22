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Бундестаг провалил голосование за резолюцию оппозиции относительно предоставления Украине ракет Taurus

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 22 февраля 2024, 16:15
Бундестаг провалил голосование за резолюцию оппозиции относительно предоставления Украине ракет Taurus
Фото: Getty Images

В немецком Бундестаге не нашлось достаточно голосов для принятия резолюции, внесенной оппозицией, с призывом предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus. Проект, внесенный оппозиционной ХДС-ХСС, набрал лишь 182 голоса "за", тогда как 480 проголосовали против и пять депутатов воздержались.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой Tagesschau

Детали: Перед голосованием лидер фракции Фридрих Мерц призвал депутатов "светофорной коалиции" поддержать документ, аргументируя это тем, что Украина недополучает необходимое ей оружие.

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Среди депутатов коалиции "за" проголосовала Мари-Агнес Штрак-Циммерман из оборонного комитета, объяснив это тем, что именно в этом проекте прямо упомянуты ракеты Taurus.

Впереди голосование за похожую резолюцию от коалиции с призывом предоставить Украине дальнобойные системы, без упоминаний о Taurus. Внутри правящей коалиции, как известно, нет единства по этому вопросу.

Во время дебатов от депутатов ХДС прозвучали вопросы к канцлеру Олафу Шольцу, в чем принципиальная проблема с предоставлением Украине этих ракет и как это рационально обосновывают.

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Результаты обсуждений в Бундестаге станут скорее формальностью, поскольку само решение зависит от правительства.

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Темы: ГерманияУкраинаоружиепомощь Украине
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