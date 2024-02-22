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Саміт лідерів G7 не визнає російські "вибори" в окупованій Україні – Bloomberg

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 22 лютого 2024, 16:52
Саміт лідерів G7 не визнає російські вибори в окупованій Україні – Bloomberg
Фото: Getty Images

Лідери країн "Групи семи" на онлайн-саміті 24 лютого ухвалять заяву із засудженням повномасштабного вторгнення Росії в Україну, запевненням щодо подальшої військової та фінансової підтримки Києва і пообіцяють ніколи не визнавати вибори, які Росія проводить зараз або проводитиме в майбутньому на окупованих українських територіях.

Джерело: Bloomberg з посиланням на текст проєкту заяви, передає "Європейська правда"

Деталі: Повідомляється, що лідери G7 у заяві підкреслять, що президент РФ Володимир Путін не досягнув своєї мети підкорити Україну, а росіяни платять високу ціну за безрозсудні дії його влади.

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Також вони закличуть Росію "повністю" і "беззастережно вивести свої збройні сили" з України та пообіцяють ніколи не визнавати вибори, які Росія проводить зараз або проводитиме в майбутньому на окупованих українських територіях.

Згідно з проєктом заяви, союзники Києва пообіцяють збільшити свою військову допомогу, а також можливості виробництва й постачання зброї. Також вони підтвердять, що активи російського Центробанку залишатимуться замороженими, поки РФ не погодиться компенсувати завдані Україні збитки.

Містяться у проєкті заяви лідерів G7 і згадки про підтримку української "формули миру" та намірів взаємодіяти з "Групою двадцяти" для її просування. Також, зазначає Bloomberg, члени "Групи семи" до кінця тижня оголосять нові санкційні пакети проти Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • Перша у 2024 році зустріч лідерів держав "Групи семи" відбудеться в онлайн-форматі 24 лютого – у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також туди запросили президента України Володимира Зеленського.
  • Один із членів G7, Велика Британія, вже оголосила про нові санкції проти РФ за її агресію проти України напередодні другої річниці повномасштабного російського вторгнення.

Теми: G7Росіявибориокупація
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