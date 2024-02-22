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Саммит лидеров G7 не признает российские "выборы" в оккупированной Украине – Bloomberg

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 22 февраля 2024, 16:52
Саммит лидеров G7 не признает российские выборы в оккупированной Украине – Bloomberg
Фото: Getty Images

Лидеры стран "Группы семи" на онлайн-саммите 24 февраля примут заявление с осуждением полномасштабного вторжения России в Украину, заверением о дальнейшей военной и финансовой поддержке Киева и пообещают никогда не признавать выборы, которые Россия проводит сейчас или будет проводить в будущем на оккупированных украинских территориях.

Источник: Bloomberg со ссылкой на текст проекта заявления, передает "Европейская правда"

Детали: Сообщается, что лидеры G7 в заявлении подчеркнут, что президент РФ Владимир Путин не достиг своей цели покорить Украину, а россияне платят высокую цену за безрассудные действия его власти.

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Также они призовут Россию "полностью" и "безоговорочно вывести свои вооруженные силы" из Украины и пообещают никогда не признавать выборы, которые Россия проводит сейчас или будет проводить в будущем на оккупированных украинских территориях.

Согласно проекту заявления, союзники Киева пообещают увеличить свою военную помощь, а также возможности производства и поставки оружия. Также они подтвердят, что активы российского Центробанка будут оставаться замороженными, пока РФ не согласится компенсировать нанесенный Украине ущерб.

Содержатся в проекте заявления лидеров G7 и упоминания о поддержке украинской "формулы мира" и намерений взаимодействовать с "Группой двадцати" для ее продвижения. Также, отмечает Bloomberg, члены "Группы семи" до конца недели объявят новые санкционные пакеты против России.

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Напомним:

  • Первая в 2024 году встреча лидеров государств "Группы семи" состоится в онлайн-формате 24 февраля – во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. Также туда пригласили президента Украины Владимира Зеленского.
  • Один из членов G7, Великобритания, уже объявила о новых санкциях против РФ за ее агрессию против Украины накануне второй годовщины полномасштабного российского вторжения.

Темы: G7Росcиявиборыоккупация
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