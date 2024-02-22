Британія оголосила про надання Україні ще 200 ракет Brimstone

В уряді Великої Британії анонсували постачання Україні ще 200 ракет класу "поверхня-поверхня" або "повітря-поверхня" Brimstone в рамках подальшого посилення захисту України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на міністра оборони Гранта Шаппса під час виступу у британському парламенті

Пряма мова: "Сьогодні я можу оголосити про новий пакет з 200 протитанкових ракет Brimstone в рамках подальшого посилення захисту України".

Реклама:

Деталі: Він нагадав, що ці ракети вже мали значний вплив на поле бою в ході війни РФ проти України.

"В одному випадку завдяки їм російські війська відступили після спроби форсувати річку", – додав Шаппс.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ