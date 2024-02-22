Британія оголосила про надання Україні ще 200 ракет Brimstone
Четвер, 22 лютого 2024, 17:00
В уряді Великої Британії анонсували постачання Україні ще 200 ракет класу "поверхня-поверхня" або "повітря-поверхня" Brimstone в рамках подальшого посилення захисту України.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на міністра оборони Гранта Шаппса під час виступу у британському парламенті
Пряма мова: "Сьогодні я можу оголосити про новий пакет з 200 протитанкових ракет Brimstone в рамках подальшого посилення захисту України".
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Деталі: Він нагадав, що ці ракети вже мали значний вплив на поле бою в ході війни РФ проти України.
"В одному випадку завдяки їм російські війська відступили після спроби форсувати річку", – додав Шаппс.
Передісторія:
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- Раніше стало відомо, що Британія поставить Україні тисячі безпілотників як співлідерка великої міжнародної коаліції.
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