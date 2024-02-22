Британия объявила о предоставлении Украине еще 200 ракет Brimstone
Четверг, 22 февраля 2024, 17:00
В правительстве Великобритании анонсировали поставки Украине еще 200 ракет класса "поверхность-поверхность" или "воздух-поверхность" Brimstone в рамках дальнейшего усиления защиты Украины.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на министра обороны Гранта Шаппса во время выступления в британском парламенте
Прямая речь: "Сегодня я могу объявить о новом пакете из 200 противотанковых ракет Brimstone в рамках дальнейшего усиления защиты Украины".
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Детали: Он напомнил, что эти ракеты уже имели значительное влияние на поле боя в ходе войны РФ против Украины.
"В одном случае благодаря им российские войска отступили после попытки форсировать реку", – добавил Шаппс.
Предистория:
ВИДЕО ДНЯ
- Ранее стало известно, что Британия поставит Украине тысячи беспилотников как один из лидеров крупной международной коалиции.
- Также премьер Риши Сунак объявил, что Великобритания выделит 200 млн фунтов стерлингов на изготовление различных типов беспилотников для украинских военных.