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Британия объявила о предоставлении Украине еще 200 ракет Brimstone

"Украинская правда", "Европейская правда"Четверг, 22 февраля 2024, 17:00
Британия объявила о предоставлении Украине еще 200 ракет Brimstone
Фото: Getty Images

В правительстве Великобритании анонсировали поставки Украине еще 200 ракет класса "поверхность-поверхность" или "воздух-поверхность" Brimstone в рамках дальнейшего усиления защиты Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на министра обороны Гранта Шаппса во время выступления в британском парламенте

Прямая речь: "Сегодня я могу объявить о новом пакете из 200 противотанковых ракет Brimstone в рамках дальнейшего усиления защиты Украины".

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Детали: Он напомнил, что эти ракеты уже имели значительное влияние на поле боя в ходе войны РФ против Украины.

"В одном случае благодаря им российские войска отступили после попытки форсировать реку", – добавил Шаппс.

Предистория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее стало известно, что Британия поставит Украине тысячи беспилотников как один из лидеров крупной международной коалиции.
  • Также премьер Риши Сунак объявил, что Великобритания выделит 200 млн фунтов стерлингов на изготовление различных типов беспилотников для украинских военных.

Темы: Великобританияпомощь Украинеоружиевойна
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