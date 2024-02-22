Сили оборони отримали нові бронетранспортери для евакуації поранених

Сили оборони отримали нові бронетранспортери M113, обладнані для евакуації поранених з поля бою.

Джерело: міністр ооборони України Рустем Умєров у Facebook

Деталі: За словами Умєрова, десятки цих евакуаційних бронемашин вже прибули до України. Ще кілька сотень очікуються найближчим часом.

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Техніка на гусеничному ходу має значно вищу прохідність, тому в умовах бездоріжжя саме вона потрібна війську найбільше.

Пряма мова: "Бронемашини для евакуації поранених передаємо у бойові підрозділи вже зараз".