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Сили оборони отримали нові бронетранспортери для евакуації поранених

Валентина РоманенкоЧетвер, 22 лютого 2024, 18:08
Сили оборони отримали нові бронетранспортери для евакуації поранених
бронетранспортер M113. фото з сайту "Армія Inform"

Сили оборони отримали нові бронетранспортери M113, обладнані для евакуації поранених з поля бою.

Джерело: міністр ооборони України Рустем Умєров у Facebook

Деталі: За словами Умєрова, десятки цих евакуаційних бронемашин вже прибули до України. Ще кілька сотень очікуються найближчим часом.

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Техніка на гусеничному ходу має значно вищу прохідність, тому в умовах бездоріжжя саме вона потрібна війську найбільше.

Пряма мова: "Бронемашини для евакуації поранених передаємо у бойові підрозділи вже зараз".

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Теми: війнаУмєров Рустем
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