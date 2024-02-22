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Силы обороны получили новые бронетранспортеры для эвакуации раненых

Валентина РоманенкоЧетверг, 22 февраля 2024, 18:08
Силы обороны получили новые бронетранспортеры для эвакуации раненых
бронетранспортер M113. фото с сайта "Армия Inform"

Силы обороны получили новые бронетранспортеры M113, оборудованные для эвакуации раненых с поля боя.

Источник: министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook

Детали: По словам Умерова, десятки этих эвакуационных бронемашин уже прибыли в Украину. Еще несколько сотен ожидаются в ближайшее время.

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Техника на гусеничном ходу имеет значительно более высокую проходимость, поэтому в условиях бездорожья именно она нужна войску больше всего, отметил министр.

Прямая речь: "Бронемашины для эвакуации раненых передаем в боевые подразделения уже сейчас".

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Темы: войнаУмеров Рустем
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