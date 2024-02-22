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Бербок на засіданні G20 за участю Лаврова закликала РФ припинити війну

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 22 лютого 2024, 18:47
Бербок на засіданні G20 за участю Лаврова закликала РФ припинити війну
Анналена Бербок, Сергій Лавров на засіданні G20, фото: Getty Images

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на засіданні глав МЗС країн G20 звернулась до очільника російського зовнішньополітичного відомства Сергія Лаврова із закликом, щоби Росія припинила війну проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bild

Пряма мова Бербок: "Якщо ви дбаєте про людські життя, якщо ви дбаєте про свій власний народ, російських дітей і молодь, ви повинні припинити цю війну зараз".

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Деталі: Видання зазначає, що Лавров сидів на три місця лівіше від очільниці німецької МЗС.

"Якби Росія припинила цю війну зараз, завтра шлях до миру і справедливості був би широко відкритий", – додала Бербок.

Теми: ЛавровG20Росіявійна
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