Бербок на заседании G20 при участии Лаврова призвала РФ прекратить войну
Четверг, 22 февраля 2024, 18:47
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на заседании глав МИД стран G20 обратилась к главе российского внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову с призывом, чтобы Россия прекратила войну против Украины.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bild
Прямая речь Бербок: "Если вы заботитесь о человеческих жизнях, если вы заботитесь о своем собственном народе, российских детях и молодежи, вы должны прекратить эту войну сейчас".
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Детали: Издание отмечает, что Лавров сидел на три места левее руководительницы немецкого МИД.
"Если бы Россия прекратила эту войну сейчас, завтра путь к миру и справедливости был бы широко открыт", - добавила Бербок.