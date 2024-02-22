Путін за масштабами репресій перевершив усіх генсеків СРСР, окрім Сталіна – "Проект"

Журналісти російського видання "Проект" підрахували, що в Росії за час правління Путіна засудили більше людей ніж за час правління в СРСР Хрущова та Брежнєва.

Джерело: "Проект", "Медуза"

Деталі: Видання пише, що за 6 років жертвами репресій стали понад 116 тисяч осіб, з них 11 442 людини переслідували за кримінальними статтями, а близько 105 тисяч притягнули до адміністративної відповідальності за висловлювання та участь у мітингах.

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У 2018-2023 роках до судів надійшли справи щодо 5613 осіб, які звинувачуються за статтями, які правозахисники вважають репресивними (екстремізм, виправдання тероризму, "фейки", "дискредитація" армії).

Журналісти зазначають, що у Росії за статтями про розголошення держтаємниці та шпигунства судили більше людей, ніж за часів холодної війни.

З початком війни Росії проти України до судів РФ надійшли справи щодо 4642 осіб, які відмовилися воювати. Найпоширеніша стаття для військових – самовільне залишення частини, за якою за шість років пройшли 4373 особи.

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У 2021 році суди розглянули 527 таких справ. Другі за поширеністю статті – про невиконання наказу – у 2023 році до судів надійшли справи проти 289 осіб, тоді як за п'ять попередніх років лише дев'ять справ.

Автори "Проекту" роблять висновок, що за масштабом репресій Володимир Путін "давно обійшов майже всіх радянських генсеків, крім одного – Йосипа Сталіна".