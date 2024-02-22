Путин по масштабам репрессий превзошел всех генсеков СССР, кроме Сталина - "Проект"

Журналисты российского издания "Проект" подсчитали, что в России за время правления Путина власти осудили больше людей, чем за время правления СССР Хрущева и Брежнева.

Источник: "Проект", "Медуза"

Детали: Издание пишет, что за 6 лет жертвами репрессий стали более 116 тысяч человек, из них 11 442 человека преследовали по уголовным статьям, а около 105 тысяч привлекли к административной ответственности за высказывания и участие в митингах.

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В 2018-2023 годах в суды поступили дела в отношении 5613 обвиняемых по статьям, которые правозащитники считают репрессивными (экстремизм, оправдание терроризма, "фейки", "дискредитация" армии).

Журналисты отмечают, что в России по статьям о разглашении гостайны и шпионажа судили больше людей, чем во времена холодной войны.

С началом войны России против Украины в суды РФ поступили дела в отношении 4642 человек, отказавшихся воевать. Самая распространенная статья для военных – самовольное оставление части, по которой за шесть лет прошли 4373 человека.

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В 2021 году суды рассмотрели 527 подобных дел. Вторые по распространенности статьи – о неисполнении приказа – в 2023 году в суды поступили дела против 289 человек, тогда как за пять предыдущих лет только девять дел.

Авторы "Проекта" заключают, что по масштабу репрессий Владимир Путин "давно обошел почти всех советских генсеков, кроме одного – Иосифа Сталина".